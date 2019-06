Pres. Pisa: "Nessuna anticipazione sul mercato. Moscardelli? Con noi"

Ospite di 50 Canale Giuseppe Corrado, presidente del Pisa, ha rilasciato alcune dichiarazioni sul mercato che attende il club toscano dopo la promozione in Serie B: "Non voglio anticipare niente - si legge su TuttoPisa.it - e di certe cose ne parleranno Giovanni (il figlio, ndr) e il direttore Gemmi. Siamo una società che programma, a gennaio dell'anno scorso prendemmo Meroni dalla Paganese che oggi è seguito da squadre di Serie A. Aya? E' un giocatore che abbiamo seguito. In merito al contratto di Gemmi non c'è niente da dire, aveva già un legame anche per il prossimo anno ed abbiamo prolungato ulteriormente. Ancora Moscardelli? Ha un contratto e dunque rimarrà con noi anche l'anno prossimo. A meno che non voglia accettare le numerose offerte che gli arrivano in ambito cinematografico. Aldilà delle battute credo continuerà, penso abbia voglia di ritrovare la Serie B e sono convinto che possa dire ancora la sua".