Pres. Pisa: "Per lo stadio nuovo affrontati degli ostacoli. Ma ci sono anche investitori esteri"

Tanti i temi toccati dal presidente del Pisa Giuseppe Corrado nell'intervista rilasciata davanti alle telecamere di 50 Canale. Come riporta tuttopisa.com, una delle tematiche p quella che riguarda gli ammodernamenti dello stadio "Arena Garibaldi": “Siamo un po’ in ritardo con questa operazione. Dopo 4 anni mi immaginavo ci fosse già il cantiere. Al netto dell’appoggio dell’opinione pubblica, abbiamo affrontato anche una serie di ostacoli: politici e governanti nel farsi la guerra non devono penalizzare un progetto nato con 3 obiettivi: salvare dal fallimento una società che senza il nostro intervento sarebbe stata estromessa del campionato, credere in questo ambiente dando soddisfazioni ai tifosi provando emozioni uniche ricreando una tradizione di un club che ha vissuto momenti difficili, infine credo abbiamo dato blasone sportivo alla città anche se Pisa non ha bisogno della squadra per parlarne ma calcisticamente è tornata alla ribalta nazionale. In una situazione come questa tra variante, ecologisti, moschea e altre schermaglie ci hanno rallentato un po’ i tempi, potevamo magari essere al 30% del progetto. Relativamente al PEF noi abbiamo fatto varie riunioni e andiamo avanti velocemente, certo ogni volta che ci ritroviamo a parlare dobbiamo spesso giustificare varie dichiarazioni emerse cui facevo riferimento poco fa. Oggi oltre al Credito Sportivo e Invimit ci sono soggetti esterni stranieri interessati a finanziare il progetto, realtà che hanno costruito i migliori stadi del mondo, alle quali dobbiamo giustificare esternazioni che rappresentano piccole disturbanti. Il Covid non ha aiutato ovviamente tra impossibilità nel vederci e crisi economica. Però ripeto organismi internazionali – nonostante tutto questo – si sono fatte avanti con interesse. Nei prossimi giorni presenteremo tutto ciò al Sindaco di Pisa facendogli vedere come vogliamo impostare tutta l’operazione con il PEF che è fatto, stiamo aggiungendo alcune piccole variazioni nel rispetto della variante ovviamente".

Una nota, sempre circa le strutture, sul centro sportivo: “Dobbiamo chiudere la transazione con Carlo Battini, dopo di che abbiamo già l’accordo con l’Ing. Bulgarella detentore dell’altra 50% della proprietà. Noi dobbiamo chiudere l’arbitrato, la progettualità lì è già scritta, non essendo lontano dallo stadio potrebbe anche integrarsi. Il centro sportivo si può fare in 9-10 mesi, lo stadio ce ne vogliono 18-20. Una società di calcio che vuole ambire a creare quello che noi abbiamo in testa non può fare a meno di tutto questo. Intanto abbiamo risolto un problema annoso come la palestra per i prossimi 12 mesi: ne costruiremo una mobile che sarà a San Piero a Grado".