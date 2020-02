© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Intervenuto in conferenza stampa il presidente del Pordenone Mauro Lovisa ha parlato degli ultimi due arrivi – Luca Tremolada e Andrea Gasbarro – elogiando sopratutto il primo: “Credo che questi due ragazzi possano dare qualcosa in più alla squadra. Abbiamo pensato a due giocatori con le caratteristiche di Tremolada e Gasbarro per cercare di tornare sui nostri livelli e ritrovarci dopo un momento di difficoltà. - continua Lovisa come riporta Trivenetogoal.it - Come società abbiamo deciso di intervenire. A sinistra eravamo convinti di essere un po’ scoperti, davanti ci mancava un po’ di imprevedibilità. Facci qualche numero alla Michael Jordan, Tremolada”.