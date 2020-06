Pres. Pordenone: "A Udine non ero più ospite gradito. Da Trieste massima disponibilità"

vedi letture

Dalle colonne de Il Messaggero Veneto s'apprende il pensiero di Mauro Lovisa, presidente del Pordenone, che deve fare i conti con il problema stadio: "Ho preferito lasciare Udine non appena ho percepito di non essere più un ospite gradito. Non penso che gli impegni ravvicinati di luglio avrebbero potuto rovinare il terreno di gioco. La situazione non è andata come immaginavo, ne ho preso atto. Giocare a Trieste? Ho parlato col sindaco e ho visto massima disponibilità. Contiamo di chiudere la trattativa per giocare a Trieste. È normale che i supporter della Triestina siano gelosi della propria struttura, tuttavia io li ho sempre elogiati".