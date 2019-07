© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

Chiama la sua gente il presidente del Pordenone Mauro Lovisa, quando l'avvio della stagione è ormai prossimo. Queste le parole del numero uno neroverde, riprese da trivenetogoal.it:

“Giocheremo in uno stadio di livello europeo da 25mila posti, mi aspetto tanta gente e un salto di qualità a livello di tifo come lo abbiamo fatto noi come società. Mi aspetto tanti abbonamenti dopo la conquista della Serie B, stiamo facendo una campagna acquisti intelligenti e ringrazio mio figlio Matteo e Berrettoni per il lavoro che stanno facendo. Altri giocatori arriveranno nelle prossime settimane e la squadra verrà completata. La campagna abbonamenti l’abbiamo pensata per tutte le esigenze, c’è questa offerta combinata con l’Udinese, ci sono le agevolazioni per Pordenone 2020, ci sono le offerte dedicate alle famiglie. Ora tocca ai tifosi”.