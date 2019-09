© foto di Antonio Ros/Pordenone Calcio

"Il mio sogno? Vedere 5mila persone in tribuna: chissà che, offrendo un buon calcio, strada facendo possa diventare realtà": con queste parole, in un'intervista a Il Gazzettino, esordisce il presidente del Pordenone Mauro Lovisa. Che parla poi del campionato: "Favorite? Direi Empoli su tutte: poi Benevento, Cremonese e Frosinone. Più la solita outsider, che alla fine potrebbe rivelarsi proprio lo Spezia. Dietro questi club vedo un forte equilibrio. Ecco, noi potremmo inserirci in questa zona tranquilla. Intanto abbiamo raccolto tre punti in due giornate: non è male. I giocatori mi sembra che abbiano la mentalità giusta".