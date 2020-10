Pres. Pordenone su rinnovo Stefani: "Rappresenta la nostra filosofia. Con noi a lungo"

Notizia odierna, il prolungamento contrattuale di Mirko Stefani che, giunto alla sua sesta stagione con il Pordenone, ha rinnovato per altri anni il suo rapporto con i ramarri. Ai canali ufficiali del club, è intervenuto, in merito, il presidente neroverde Mauro Lovisa: “Il prolungamento di contratto per il capitano Mirko Stefani è un passaggio fondamentale. Mirko è un riferimento insostituibile per noi e tutto l’ambiente. Ci leghiamo in maniera forte e definitiva con un professionista di uno spessore umano fuori dal comune, oltre che un validissimo calciatore come abbiamo apprezzato tutti negli anni. Un calciatore non fa la differenza solo con il minutaggio, i gol o altre giocate a affetto, ma soprattutto con il lavoro quotidiano, l’applicazione costante, il proporsi come esempio sempre positivo e costruttivo all’interno di un gruppo, il mettersi a disposizione dell’altro, l’aiutare al compagno più giovane e non solo. Mettendo rigorosamente il noi davanti all’io. Mirko è la rappresentazione della nostra filosofia, del nostro progetto. Un neroverde vero, che rimarrà con noi molto a lungo. Anche quando deciderà di lasciare il campo e di intraprendere altri percorsi calcistici”.