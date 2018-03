Pres. Pro Vercelli: "Primo gol imbarazzante. L'altro incredibile"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il ko contro il Carpi della sua Pro Vercelli, Massimo Secondo, presidente delle Bianche Casacche, ha parlato alla stampa. Ecco quanto riportato da MagicaPro.it: "E’ una partita difficilmente commentabile, in realtà abbiamo preso due gol su due errori individuali incredibili a questo livello. Nel primo tempo abbiamo concesso un gol imbarazzante. Nel secondo tempo abbiamo fatto 20 minuti buoni, poi è arrivato un altro gol incredibile e la partita è finita. E’ andata così, ci eravamo abituati bene a non perdere, non potevamo arrivare fino alla fine del campionato senza sconfitte. Complimenti al Carpi che ha fatto una buona partita, noi dobbiamo archiviare tutto e iniziare a pensare all’Avellino, dovremo assolutamente fare risultato. Adesso abbiamo Avellino e Foggia, poi dopo Foggia avremo qualche partita in casa in più. Le partite da qui alla fine sono ancora tante, noi continuiamo a crederci: dobbiamo dimenticare in fretta e ripartire con una nuova serie positiva. Già con l’Avellino sarà una partita determinante, sono assolutamente fiducioso".