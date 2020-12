Pres. Reggina: "Ora tocca alla squadra dare una risposta sotto l'aspetto della responsabilità"

Nel corso della conferenza stampa di presentazione di mister Marco Baroni, come riferisce tuttoreggina.com, è intervenuto anche il presidente della Reggina Luca Gallo: "Tutti conoscono il curriculum e il passato dell'allenatore. Noi speriamo e crediamo che possa fare un buon lavoro e invertire la rotta, far si che la squadra possa ricominciare ad avere un buon rendimento. Nel momento in cui non c'è l'allenatore Toscano, a me dispiace molto e ringrazio dei momenti belli e di quelli brutti, adesso tocca alla squadra dare una risposta sotto l'aspetto della responsabilità. Mi sarei sostituito da solo, la cosa più semplice è quella di togliere l'allenatore, ora la palla sta ai calciatori, adesso tocca a loro invertire la rotta. Non è l'allenatore che si mette la maglietta ed entra in campo, non è colpa dell'allenatore se si sbaglia davanti alla porta, ora la responsabilità è tutta la loro".

Sulla scelta di Baroni: "Abbiamo valutato tutte le sfaccettature dell'allenatore Baroni. Speriamo tutti che possa andare per il meglio".