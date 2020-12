Pres. Salernitana: "Idee chiare sul mercato. Rinnovo Lopez? Valuteremo, ma parliamo"

vedi letture

Nella lunga intervista rilascia a tuttosalernitana.com, il presidente della Salernitana Marco Mezzaroma ha parlato anche del mercato: "Abbiamo già delle idee e le stiamo sviluppando, non ci faremo trovare impreparati e lavoreremo per rinforzare la rosa qualora si presentassero le occasioni giuste. Non ci tireremo indietro, questo è certo, pur ricordando che questa squadra ha dei valori e merita rispetto e considerazione. A breve avremo occasione di confrontarci su questa tematica, ma prima della riapertura delle liste ci sono ancora due partite difficilissime come quelle con Venezia e Monza. Se Lopez rinnova? Walter è un calciatore che sta dando tanto alla causa granata, è diventata una delle nostre certezze da un paio d'anni a questa parte. Un professionista serio. Faremo delle valutazioni in merito, ma stiamo parlando di un ragazzo che la società stima molto".