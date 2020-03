Pres. Salernitana: "Venerdì mattina assemblea dei club per decidere come riprendere"

Dalle colonne de Il Mattino - ed. Salerno, è intervenuto il presidente della Salernitana Marco Mezzaroma: "Lo stato di cose è davvero molto complesso, le variabili sono infinite. Venerdì mattina ci riuniremo in assemblea con gli altri presidenti e decideremo se riprendere come da calendario, recuperando in coda queste due partite, oppure di far slittare le giornate e ripartire dalla 29^. Altri scenari al momento sono molto futuribili, posto che parliamo di emergenza planetaria: è una situazione eccezionale che richiederà risposte eccezionali [...] Se l'attività si ferma anche solo per un periodo, vengono meno dei ricavi, mentre i costi continuano a correre. Ci sarà bisogno di interventi incisivi a livello governativo e federale”.