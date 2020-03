Pres. Spezia: "Modello Juve per la B? Poco adattabile. Pensiamo a tornare in campo"

Attraverso il portale cittadellaspezia.com, ha parlato il presidente dello Spezia Stefano Chisoli, con un messaggio di speranza per il futuro: "Ovviamente in questo momento non può che esserci la salvaguardia della salute al primo posto, sia quella dei tifosi che degli atleti e di tutti gli addetti ai lavori. Però come succede sempre, anche gli aspetti economici andranno considerati. Riprendere a giocare, anche a porte chiuse, rimane l'ipotesi da ricercare fino all'ultimo. Scadenza del 9 maggio? Credo che oggi si possa pensare di ripartire anche in una data più avanzata. Non penso sia impossibile trovare una soluzione al prolungamento dei contratti".

Andando al nodo stipendi e alla formula trovata dalla Juventus: “La Juventus ha tantissimi giocatori con contratti pluriennali, quindi hanno trovato un accordo interno. In serie B però tutto ciò molto è meno adattabile. Qui tipicamente ci sono un certo numero di contratti in scadenza e molti prestiti con termine al 30 giugno. Ovviamente bisognerà lavorare nel caso anche su questi, non è pensabile che le squadre perdano elementi a metà degli eventuali playoff o playout per fine contratto".