Presidente Lecce: "Siamo ancora convalescenti. Per questo i 3 punti sono stati fondamentali"

Intervistato dal Quotidiano di Puglia il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani ha parlato della vittoria in rimonta sul Vicenza: “Ci gravava il peso di due sconfitte consecutive e l'assenza del mister Corini che rappresentava un handicap non solo per la partita in sé, ma anche per tutta la preparazione in settimana. Non è stata una gara formidabile, ma i tre punti sono fondamentali per uscire da questo periodo di convalescenza. - continua Sticchi Damiani – Sono felice per Rodriguez e Listowski, e anche per Bjorkengren perché abbiamo bisogno di gente che scenda in campo con il sorriso. Poi ci sono Mancosu e Lucioni che sono eternamente giovani dentro e danno sempre il massimo. Infine mi sono piaciuti Henderson e Zuta, che era stato criticato un po' troppo quando non stava ancora bene”.