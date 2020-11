Presidente Reggina sull'espulsione di Menez: "Serve tutelare campioni di questo tipo"

vedi letture

L'espulsione di Jeremy Menez, nella gara contro la SPAL, fa ancora discutere. Primo rosso diretto in Italia per il francese, espulso per qualche parola di troppo rivolta al direttore di gara.

E su questo, come riferisce strettoweb.com, è intervenuto il patron della Reggina Luca Gallo, che ha smorzato i toni circa il suo tesserato: "Mi viene da pensare solo a una cosa: vorrei riandare sull’episodio dell’espulsione di Menez, che ha condizionato un incontro. Mettetevi nei panni di chi arriva a fare un investimento di questo tipo. Credo che si debbano tutelare campioni di questo tipo. Durante una partita una frase come la sua viene detta e ridetta. Quante espulsioni dovrebbero esserci? Finirebbero tutte 1vs1. Menez via al 25′ del primo tempo di una partita così importante, hai tolto lo spettacolo. E’ stato preso come simbolo di un’intera categoria. Un presidente lo prende e lo convince a scendere in Serie B ma poi viene penalizzato per una scelta che non so definire. Ha condizionato questa partita e anche la prossima. Questo discorso vale per la Reggina e per qualsiasi altra squadra. Un arbitro che si erge a protagonista? Più che altro mi sembrava poco sereno, in uno stadio vuoto in cui si sente di tutto, anche ciò che pensi forse”.