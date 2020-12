Prima doppia gioia tra i professionisti per Bettella: ma non serve al Monza

Prima doppietta nel professionismo per Davide Bettella, giocatore del Monza.

Come evidenzia infatti la Lega B, il giocatore all' "Adriatico-Cornacchia" di Pescara, ha centrato questo importante traguardo, che non è però servito ai brianzoli a evitare la sconfitta: il Pescara, infatti, si è imposto 3-2.

Il difensore biancorosso, comunque, è alla quarta rete in cadetteria, con il Pescara nel segno: i primi due, infatti, li ha segnati nella militanza tra le fila del Delfino, gli altri nella giornata di sabato. Da ex.