Prima rete stagionale per Lafferty, ma si ferma nuovamente Menez. Reggina-Venezia 1-0 al 45°

La Reggina si gode il primo gol di Kyle Lafferty in questa stagione e chiude in vantaggio il primo tempo della sfida contro il Venezia, anticipo della 12^ giornata di Serie B. La rete arriva poco dopo il decimo con De Rose che lancia in profondità per il nordirlandese che parte in posizione dubbia e poi batte Lezzerini a tu per tu con un tocco sotto. La reazione degli ospiti arriva al 22° con Mazzocchi che manda di poco a lato il pallone. Nel finale nuova tegola per Menez, al rientro dopo tre gare, che al 36° deve alzare bandiera bianca e chiedere il cambio, mentre nel finale è il difensore Thiago Cionek a soffrire di un problema fisico che potrebbe costringerlo a restare negli spogliatoi con Loiacono pronto a sostituirlo nella ripresa.