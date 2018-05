© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo una buona stagione con l'Avellino, Armando Vajushi è rientrato alla Pro Vercelli, squadra proprietaria del suo cartellino ma il suo agente Haxzia ha ammesso che sarebbe felice di restare ad Avellino: "Ad Avellino si è trovato molto bene, è rimasto colpito dal calore della piazza e in biancoverde ha ritrovato la Nazionale: non veniva convocato da due anni e mezzo. Se ci fosse la possibilità di restare in biancoverde non ce lo faremmo ripetere due volte, il rapporto con la piazza e un direttore capace come De Vito è ottimo", le sue parole riprese da Irpina Oggi.