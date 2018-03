Pro Vercelli, Alcibiade: "Prestazione che deve farci riflettere"

© foto di Prospero Scolpini/TuttoLegaPro.com

Il difensore della Pro Vercelli Raffaele Alcibiade ha così parlato dopo il pareggio interno contro l'Avellino: "Sapevamo che la loro fase offensiva sarebbe stata pericolosa in particolare dentro l’area, quindi l’abbiamo preparata e interpretata bene senza concedere quasi nessun tiro. Sono contento di aver giocato e terminato la partita, voglio anche ringraziare Giorgio che mi ha seguito in tutto questo tempo. Sono contento per la squadra, pur non avendo ottenuto i tre punti, è una prestazione che deve farci riflettere" sottolinea Magicapro.it.