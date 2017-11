Pro Vercelli, Bergamelli: "Derby importante. Empoli? Attacco incredibile"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Conferenza stampa in casa Pro Vercelli per il difensore Dario Bergamelli in vista della gara contro l'Empoli (fonte MagicaPro.it): "Quanto è importante la vittoria nel derby? Ha un valore altissimo per tante cose, ci siamo ripresi. Dà morale vincere un derby, per tutto l’ambiente: è stata una battaglia, è molto piacevole portare a casa un successo così. Empoli? Ha una coppia d’attacco fortissima, ma anche Krunic fa la differenza. Giocano molto bene e fanno girare bene il pallone. Pasqual ha un piede incredibile come Mammarella, sono una delle squadre più forti del campionato. Hanno subito qualche gol, ma hanno una fase offensiva impressionante. Per centrare i grandi obiettivi, dimostrano i risultati, serve un’ottima difesa. I gol degli attaccanti pesano, ma tutto passa dalla difesa. La mia condizione? Ho avuto questo problema al piede che non è ancora passato del tutto, ma sto meglio. Venivo da due settimane di stop, ma ho fatto una buona prestazione e sono molto soddisfatto. Ringrazio il prof. Bertolone che mi ha seguito".