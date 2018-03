Pro Vercelli, Berra: "Pareggio fondamentale in chiave salvezza"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Filippo Berra, difensore della Pro Vercelli, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il pareggio ottenuto sul campo del Cesena. Queste le sue parole riportate dai colleghi di MagicaPro.it: "Abbiamo avuto la notizia di Astori Domenica, siamo rimasti molto shockati, ci sembrava giusto e doveroso ricordare Davide almeno con una maglietta ed un minuto di silenzio. Questo è un risultato davvero fondamentale in chiave salvezza, dobbiamo andare avanti su questa strada. Sono davvero tante le persone a cui dovrei dedicare questo gol, anche perché non segno molto spesso: la mia famiglia, la mia fidanzata, mio nonno, tante persone. Sabato andiamo a giocare su un campo difficilissimo, che negli ultimi anni non ci ha portato bene, ma dobbiamo andare con la testa giusta e portare a casa il risultato".