Pro Vercelli, esonerato Grassadonia. In panchina va Grieco

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato da Sky Sport la Pro Vercelli ha deciso di esonerare nuovamente il tecnico Gianluca Grassadonia. In panchina per le ultime due gare di campionato andrà Vito Grieco, ex centrocampista di Modena e Spezia, che era alla guida della Primavera dei piemontesi.