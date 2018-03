Pro Vercelli, Germano: "E' mancato il gol, non siamo spacciati"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dopo il pareggio interno contro l'Avellino, il centrocampista della Pro Vercelli Umberto Germano ha dichiarato: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, volevamo i 3 punti. Siamo riusciti a dare la spinta giusta per tutti e 90 i minuti, poi purtroppo è mancato il gol e abbiamo portato a casa solamente il pareggio - evidenzia Magicapro.it -. Abbiamo lavorato bene sia in fase offensiva che difensiva. Loro avevano davanti due giocatori importanti, abbiamo tenuto bene. I dati parlano, ma non posso dire che abbiamo punte che non fanno gol: io ho fiducia in loro, spero che si sblocchino e ci portino a raggiungere il risultato. Ho visto un fallo di mano che poteva essere rigore, le altre due occasioni dubbie non le ho viste bene. Non siamo scoraggiati, mancano tante partite e noi siamo fiduciosi: mancano tanti punti e non siamo per niente spacciati".