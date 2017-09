Pro Vercelli, Grassadonia: "Approccio sbagliato. Dobbiamo migliorare"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia ha parlato in conferenza stampa dopo la sconfitta contro l'Ascoli: “Abbiamo sofferto i primi dieci minuti in cui loro sono partiti molto forte, abbiamo sbagliato l'approccio e non siamo stati bravi a finalizzare le tante volte che siamo entrati nella loro area di rigore. Ci è mancata la zampata vincente. Poi penso che il gol annullato nel finale fosse regolare. - continua Grassadonia come riporta Magicapro.it - Dobbiamo migliorare ancora molto, soprattutto negli approcci alle gare, dovevamo essere pronti, ma la loro partenza ci ha sorpreso. Tutto sommato la squadra ha poi reagito, tenuto botta e creato occasioni. Ora guardiamo avanti e archiviamo questa partita”.