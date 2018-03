Pro Vercelli, Grassadonia: "Creiamo tanto. Dobbiamo finalizzare meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Grassadonia, tecnico della Pro Vercelli, ha parlato in conferenza stampa della sfida contro il Foggia analizzando il momento della squadra: “Stiamo bene, la prestazione è stata positiva anche se una vittoria ci avrebbe dato slancio, ma siamo convinti di essere sulla buona strada e di poter fare sempre meglio. Il Foggia è una bella squadra, che gioca bene e concede poco inoltre ha uno stadio che si farà sentire. Ammiro Stroppa e la sua idea di calcio. Domani dobbiamo giocare come abbiamo fatto contro tutte le altre squadre della colonna sinistra della classifica, dobbiamo lottare fino in fondo con attenzione e cattiveria agonistica, compattezza perché loro non danno punti di riferimento. - continua Grassadonia come si legge su Magicapro.it - Negli ultimi tempi manchiamo solo nella fase di finalizzazione perché creiamo molto. Domani mancheranno Raicevic e Kanoute e può darsi che Rovini giochi dall'inizio”.