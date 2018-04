Pro Vercelli, Grassadonia: "Empoli? Non ci sono sfide impossibili"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida con l'Empoli. Queste le sue parole riportate dai colleghi di Magicapro.it

Domani? E’ giusto crederci, questa settimana abbiamo visto sfide impossibili. Mi congratulo con la Roma e con la Juve anche se non è riuscita a farcela, peccato anche per la Lazio. Noi dobbiamo guardare in casa nostra, complimenti all’ Empoli. Per noi però resta una partita tosta da 3 punti, andremo a giocarcela. Se saranno più forti gli faremo i complimenti, altrimenti li faranno a noi.. All’ andata abbiamo fatto molto bene, le partite impossibili non esistono. Abbiamo bisogno dei tre punti ma non partiamo già sconfitti.

Come si può vincere domani? Dobbiamo vincere i duelli, dobbiamo togliere tempo e spazio e non farli ragionare. Non devo avere la possibilità di controllare la palla. Basta per vedere i numeri per capire la qualità dell’Empoli. Dobbiamo essere bravi a fare una partita intensa. Gozzi partirà con noi, Bergamelli si ferma. Metterò la squadra migliore, bisogna essere concentrati. Chi non è concentrato può stare a casa, dobbiamo crederci fino alla fine.

352 modulo obbligato? Vives ha una qualità immensa, i due terzini che abbiamo sono di grande spinta, dovessimo giocare a 4 andremmo molto più in difficoltà. Dobbiamo avere equilibrio e sfruttare le occasioni, cercando di fare il massimo.

Andreazzoli? E’ un maestro di calcio, ha fatto crescere un sacco di giocatori importanti. Ora inizia a divertirsi molto Gioca un calcio organizzato, specialmente se analizziamo le palle inattive, senza scordarci che propone un calcio dinamico, sono una squadra organizzata.

Assenze? Saranno 6, sono quasi tutti infortunati. Rientrano Altobelli e Konate.