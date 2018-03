Pro Vercelli, Grassadonia: "Fare di più di quello che abbiamo fatto oggi era difficile"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Gianluca Grassadonia, allenatore della Pro Vercelli, è intervenuto al termine del match perso contro il Foggia (2-1 il risultato finale). Ecco le sue parole riportate da Infovercelli24.it: "Sapevamo che avremmo sofferto, mi spiace per il secondo gol subito, subire su palla inattiva significa non essere attenti. Gli interpreti si sono fatti trovare pronti, e quindi dobbiamo essere assolutamente essere fiduciosi. Fare di più di quello che abbiamo fatto oggi era difficile. Venire a Foggia, e non concedere nulla a parte la disattenzione su calcio d'angolo, vuol dire che la squadra ha fatto bene, assolutamente".