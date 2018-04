Pro Vercelli, Grassadonia: "Il derby? Non potevamo chiedere di meglio"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

"A questo punto della stagione, per come siamo messi, il derby è la partita migliore che ci potesse capitare. In questo momento è normale che ci sia un po' di scoramento, ma chiedere di più ai ragazzi è impossibile. Domenica c'è il derby, avremo un solo risultato: vogliamo vincere" sono queste alcune brevi dichiarazioni di Gianluca Grassadonia, tecnico della Pro Vercelli, riportate da Tuttosport nelle pagine dedicate alla Serie B, in vista del derby contro il Novara del prossimo weekend.