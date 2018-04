Pro Vercelli, Grassadonia: "Salvezza? Ce la giocheremo fino alla fine"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il tecnico della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro il Perugia: “La squadra sta bene anche se la sconfitta di Foggia ha lasciato amarezza in bocca, ma anche la consapevolezza che siamo in forma. Quando abbiamo abbassato il baricentro abbiamo preso i due gol dai rossoneri e per questo domani serve maggiore personalità. Per la salvezza mancano 10 partite e la Serie B è un campionato combattuto fino alla fine, bisogna stare vicini alla squadra e criticare un po' meno. Ci sono molte partite ravvicinate, i ragazzi stanno facendo sacrifici enormi, a questa squadra si può rimproverare qualche errore tecnico, ma per la professionalità non si può dire nulla. Conosciamo il nostro percorso, faremo il massimo per raggiungere il nostro obiettivo. - conclude Grassadonia come riporta Magicapro.it - Perugia? Squadra molto forte con un organico importante, da primi tre posti. Erano già forti prima, ora Diamanti è entrato negli schemi e sono migliorati”.