Pro Vercelli, Grassadonia: "Serve grande prestazione. È quasi un derby"

Il tecnico della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia ha parlato in conferenza stampa in vista dello scontro diretto contro la Virtus Entella: “Sarà una gara che si deciderà sugli episodi, loro hanno dichiarato di non avere molte alternative alla vittoria e da questo si capisce l'importanza della gara. La tensione e i primi caldi potrebbero incidere sopratutto a livello nervoso e mentale, ma la squadra è serena e farà la sua gara come sempre. - continua Grassadonia come riporta Magicapro.it - Dovrò fare delle valutazioni su chi schierare, ma ho le idee chiare di quello che servirà in campo, ovvero intensità e determinazione. Mammarella sta accusando un po' di stanchezza, ma non ci sono alternative visto che Bertosa è ancora fuori. Tifosi? Ci tengo a ringraziarli tutti, quelli che vengono in casa e quelli fuori casa, ci danno una spinta in più. Domani sarà una sfida particolare, è quasi un derby per i trascorsi. Ma lo è ancor di più per la classifica, dobbiamo regalarci e regalare ai nostri tifosi una grande prestazione”.