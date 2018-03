Pro Vercelli, Grassadonia: "Siamo stati poco attenti, rialziamoci"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Dopo la sconfitta rimediata a Carpi, il tecnico della Pro Vercelli Gianluca Grassadonia ha parlato in sala stampa: "Non abbiamo giocato un buon primo tempo - evidenzia Magicapro.it - abbiamo preso un gol evitabile. Nel secondo tempo abbiamo giocato meglio, nei primi venti minuti siamo riusciti a mettere in difficoltà il Carpi, poi abbiamo preso il secondo gol che ci ha tranciato le gambe. Dobbiamo rialzarci, sapevamo quali erano le armi del Carpi: siamo stati poco attenti e poco incisivi, non è stata la solita Pro Vercelli. Abbiamo ripetuto un po’ il primo tempo di Cesena. Non siamo riusciti a trovare il pareggio, il secondo gol è stato un errore importante che ha spianato la strada al Carpi".