Pro Vercelli, Grieco: "Bisogna giocare per i 3 punti, la maglia e la dignità"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In vista dello scontro diretto contro la Ternana il neo tecnico della Pro Vercelli Vito Grieco ha parlato in conferenza stampa del momento della squadra: “Alla ripresa i ragazzi erano molto abbattuti per la sconfitta e l'esonero del mister, ma poi hanno lavorato bene e sono convinto che potremo fare una buona prestazione. Bisogna giocare per i tre punti, ma sopratutto per la maglia e la dignità. Ai ragazzi ho trasmesso il mio senso di appartenenza, visto che sono qui da cinque anni. Devono giocare per la maglia, per la società e per loro stessi. Modulo? Non potevo fare una rivoluzione, altrimenti complicavo la vita, ci sarà una base mia, con la linea a quattro di difesa. Poi il resto vedremo. - continua Grieco come riporta Magicapro.it - Accostamento con Scazzola? Mi fa sicuramente piacere, Cristiano è un amico e poi ha vinto un campionato da allenatore e non so quanti da calciatore, sono lusingato. Con la società ho un ottimo rapporto, spero che la scelta sia dovuta a quello che ho dato e trasmesso dentro e fuori dal campo”.