Pro Vercelli, Grieco: "Onorare l'ultima gara in serie B"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vito Grieco, allenatore della Pro Vercelli, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida il Cittadella. Queste le sue parole raccolte dai colleghi di Magicapro.it:

"Ultima partita dell’anno: sarà importante per il futuro? La scorsa settimana abbiamo messo in campo grande energie nervose e la risposta è stata giusta. Questa settimana è stata più dura, perché la matematica ci ha condannati. Ma andremo là a battagliare per onorare l’ultima partita di Serie B.

Indisponibili? Vives, Reginaldo, Raicevic, Castiglia e altri non ci saranno: alcuni out per infortunio, altri per scelta tecnica. Domani ci saranno tanti giovani della Primavera. Ivan è infortunato, mentre alcuni dei miei giovani potranno esordire.

Giudizio sul gruppo? Sono qui da dieci giorni, la testa ormai era andata: non posso dare il mio giudizio. Darò le mie impressioni la prossima settimana.

Motivazioni? Si trovano contro gli amici, figuratevi contro il Cittadella. Tanti probabilmente non giocheranno più in B, quindi va onorata.

Modulo? Continueremo con la difesa a quattro, mi trovo molto bene. Ma si può giocare anche a cinque: si attacca in tre e si difende a cinque".