Pro Vercelli, Grieco: "Spero di poter rimanere qui anche in Serie C"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Vito Grieco, allenatore della Pro Vercelli chiamato a sostituire Grassadonia per le ultime tre giornate e precedentemente tecnico della formazione Primavera dei piemontesi, ha parlato del possibile futuro: "A me piace lavorare con i giovani. A dicembre facendo due chiacchiere la società aveva optato per una strada diversa. Ormai che sono entrato nel mondo degli adulti, spero di poter rimanere anche in C nel caso in cui ci sarà la possibilità. Cè un’altra partita, dobbiamo concludere bene, non entro nel merito di quello che sarà per la prossima stagione: non è rispettoso nei confronti di chi sto allenando. Gerbi, De Marino, Iezzi e Della Morte, se ci sarò io, sicuramente faranno parte della rosa dell’anno prossimo”, riporta Magicapro.it.