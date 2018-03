Pro Vercelli, i convocati di Grassadonia per il Carpi

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono 22 i calciatori convocati da mister Gianluca Grassadonia in vista di Carpi-Pro Vercelli: ecco l’elenco completo, diramato al termine della seduta di rifinitura. Assente Vives per squalifica, non figurano in elenco anche Ghiglione e Bifulco impegnati con la Nazionale Under 20.



PORTIERI: 1 Gilardi 22 Pigliacelli 32 Marcone

DIFENSORI: 2 Berra 3 Mammarella 13 Gozzi 15 Konate 27 Bergamelli 28 Jidayi

CENTROCAMPISTI: 8 Altobelli 10 Castiglia 14 Paghera 19 Gatto 20 Ivan 21 Da Silva 24 Pugliese 30 Germano

ATTACCANTI: 4 Kanoute 7 Raicevic 9 Morra 11 Rovini 33 Reginaldo