Pro Vercelli, i convocati di Grassadonia: recuperato Castiglia

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sono ventiquattro i giocatori convocati da mister Grassadonia per il match interno di domani contro il lanciatissimo Parma. Come preannunciato in conferenza stampa dallo stesso tecnico, non ci saranno Altobelli, Bertosa, Grossi, Kanoute e Morra, mentre Castiglia ha recuperato per tempo e sarà dunque regolarmente in campo nel quintetto di centrocampo. Di seguito, la lista completa diramata dallo stesso club piemontese attraverso i propri canali social ufficiali:

Portieri: Gilardi, Marcone, Pigliacelli.

Difensori: Alcibiade, Bergamelli, Berra, Ghiglione, Gozzi, Jidayi, Konate, Mammarella.

Centrocampisti: Alex, Bifulco, Castiglia, Da Silva, Gatto, Germano, Ivan, Paghera, Pugliese, Vives.

Attaccanti: Raicevic, Reginaldo, Rovini.