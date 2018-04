Pro Vercelli, il patron Secondo: "Non mi ricordo un tiro del Novara"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Massimo Secondo, patron della Pro Vercelli, ha così commentato il pareggio dei suoi nella partita contro il Novara: "Sotto tutti i punti di vista è stata una fotocopia di Avellino e Perugia. Avremmo meritato di vincere con più di un gol di scarto, non ricordo un tiro in porta pericoloso del Novara. Nei primi minuti siamo stati un po' tesi, poi abbiamo dominato. Vero è che i punti si fanno con i gol e non con i pali e le occasioni sbagliate, ma sono convinto che continuando con questa intensità potremo raggiungere quanto meno i play-out... Oggi è mancato solo il gol", le dichiarazioni riprese da magicapro.it.