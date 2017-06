Pro Vercelli, in arrivo anche Luca Bruno

La Pro Vercelli non pescherà solo l'esterno classe '93 Marco Firenze, la scorsa stagione alla Paganese proprio con Grassadonia, dal Crotone. Il club piemontese infatti, come rivela l'esperto di calciomercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, dovrebbe prelevare in prestito anche il difensore classe '96 Luca Bruno dai calabresi.