Pro Vercelli, in arrivo Bergamelli a parametro zero

Colpo a parametro zero per la Pro Vercelli. Secondo quanto riportato dall'esperto di mercato di Sportitalia Alfredo Pedullà, è in arrivo il difensore Dario Bergamelli, classe 1987, nell’ultima stagione a Catania. Trattativa ormai in dirittura d’arrivo per un centrale esperto che presto si metterà a disposizione di Grassadonia. Per Bergamelli c’erano state altre proposte da parte di un paio di club di Serie B, ma la sua scelta ormai definitiva è quella di andare a Vercelli.