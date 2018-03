Pro Vercelli, Jidayi: "Avellino tosto, ma dobbiamo tornare a vincere"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Il difensore e centrocampista della Pro Vercelli William Jidayi ha parlato ai microfoni di Prima Tivvù della sfida contro l'Avellino, club in cui ha militato per due stagioni, analizzando quella che potrà essere la gara: “Questo è un momento importante per la Pro, domenica dobbiamo vincere e riprendere a fare punti perché mancano sempre meno partita alla fine del campionato e la classifica è molto delicata. Da troppo tempo non vinciamo in casa e dopo la sconfitta col Carpi vogliamo rialzare la testa. - continua Jidayi come riporta Tuttoavellino.it - Per me sarà una gara particolare perché ad Avellino ho vissuto due stagioni bellissime, ma ora sono a Vercelli e devo fare il massimo per aiutare la squadra a uscire da questo momento. Sarà una gara tosta perché gli irpini sono una squadra tosta, hanno la pelle dura e verranno qui con grande motivazione”.