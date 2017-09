Pro Vercelli, Mammarella: "Speravamo in un inizio diverso"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il terzino della Pro Vercelli Carlo Mammarella ha parlato dopo la sconfitta contro l'Ascoli della prestazione e degli errori arbitrali: "Al di là degli episodi potevamo fare di più, tolti i primi dieci minuti, il rigore e un paio di contropiedi non ricordo parate del nostro portiere. La qualità che ha messo in campo l’Ascoli ha fatto sembrare che loro fossero padroni del campo, ma a mio avviso non è stato così, siamo entrati 10 volte nella loro area sbagliando però sempre l'ultimo passaggio. - continua Mammarella ai microfoni di Magicapro.it - Il campionato di Serie B però non si decide dopo due gare anche se a nessuno piace partire così e speravamo un inizio diverso. Non voglio fare appelli, ma in questo momento i tifosi ci devono stare vicino, come lo sono sempre stati da quando sono arrivato qui”.