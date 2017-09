Pro Vercelli, Raicevic: "Avevo altro offerte, ma ho scelto questa piazza"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Intervenuto in conferenza stampa il centravanti Filip Raicevic ha spiegato la scelta di sposare il progetto Pro Vercelli dopo la partentesi negativa al Bari: “Le prime impressioni sono positive e ringrazio la società per l'opportunità che mi ha concesso. Avevo anche altre richieste, ma quando ho avuto questa possibilità non ci ho pensato due volte. Non vedo l'ora di dare tutto per questa piazza e questa maglia, ho scelto il numero 7 che per me è importante e poi ricorda gli scudetti vinti dalla Pro Vercelli. - continua Raicevic come riporta Magicapro.it - Non voglio fare promesse ai tifosi, voglio solo aiutare al squadra a vincere e non far rimpiangere Bianchi”.