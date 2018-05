Pro Vercelli, Reginaldo: "Possiamo ancora centrare i playout"

© foto di Giuseppe Scialla

Reginaldo, attaccante della Pro Vercelli, ha parlato della lotta salvezza in Serie B dagli studi di Sportitalia. Ecco le sue parole: "Per fortuna ci sono tre partite e nove punti playout sarebbe già una grande vittoria per noi. Io sono arrivato a gennaio ma questa squadra ha sempre lavorato con grande entusiasmo: una cosa che in altre realtà forse non sarebbe accaduto".