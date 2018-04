Pro Vercelli, Reginaldo: "Prendiamo esempio dalla Roma di ieri"

© foto di Federico De Luca

L'attaccante della Pro Vercelli Reginaldo ha parlato in conferenza stampa in vista della sfida contro l'Empoli: “Stiamo creando tante palle gol, ma non riusciamo a concretizzarle, forse abbiamo troppa foga di concludere in porta, ma ora le gare diventano sempre più decisive e bisogna tenere sotto controllo l'ansia. Dobbiamo continuare a dare il massimo e anche più, sono convinto che le cose potranno cambiare perché ce la stiamo giocando alla pari con tutte e bastano due vittorie per scalare la classifica. Dobbiamo crederci fino alla fine, finché la matematica non ci condanna e in questo la vittoria della Roma di ieri ci deve insegnare qualcosa. - continua Reginaldo come riporta Magicapro.it - L'Empoli è primo in classifica ed è forte, ma noi dobbiamo sfruttare ogni minima occasione perché se loro peccano di presunzione possono andare in difficoltà. Aria di derby? Da quando sono qui sono tutti derby, ogni partita è fondamentale. A gennaio sono arrivato dalla Serie C, sono consapevole che ci possiamo ancora credere. Se non ci credessimo noi, saremmo già spacciati”.