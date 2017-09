Pro Vercelli, Rocca: "Trattativa molto veloce. Non avevo dubbi"

© foto di Federico Gaetano

Il neo centrocampista della Pro Vercelli Michele Rocca ha parlato in conferenza stampa del suo arrivo in Piemonte: “Sono felicissimo di essere qui dopo due mesi non facilissimi. Questo per me sarà un anno fondamentale per il salto di qualità. Sono una mezzala di gamba che può giocare sia a destra sia a sinistra, mi ritengo molto duttile. - continua Rocca come riporta Magicapro.it - Conosco già Ghiglione e Bifulco dalla Nazionale Under 20, più Pugliese che conosco fin da ragazzino. La trattativa è stata definita in poco tempo, non ho avuto dubbi”.