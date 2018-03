Pro Vercelli, Secondo: "Alla squadra non si può rimproverare nulla"

Il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo ha così analizzato il pareggio interno contro l'Avellino: "Oggi alla squadra non si può rimproverare nulla, abbiamo giocato per 85′ nella metà campo degli avversari - riporta Magicapro.it -. Se le prossime partite le facciamo tutte e 11 così ci salviamo, se invece abbiamo dei momenti di black-out come a Carpi è difficile. Questo dipende da tutti, società, staff, giocatori. Ringrazio il pubblico che ci ha sostenuto dall’inizio alla fine. Sicuramente se riuscissimo ad essere più concreti giocando così potremmo lottare per i play-off, invece non riusciamo a concretizzare la mole di gioco importante che facciamo. Oggi non mi sembra il caso di dare la croce addosso a nessuno, sicuramente un po’ di concretezza è mancata. Non ho nulla da dire sull’argomento arbitraggio".