Pro Vercelli, Secondo amaro: "Il silenzio è la soluzione migliore"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo ha analizzato la sconfitta del Comunale contro l'Entella: "Oggi la partita è difficile da commentare, la soluzione migliore è stare zitti. Dobbiamo continuare a dare il massimo e continuare a sperare, oggi sembrava avviata nel modo giusto poi in trenta minuti sono riusciti a ribaltarla. Abbiamo preso un gol in contropiede sul 2-0, quello ci ha mandato in tilt e per loro è stato abbastanza facile rimontarci. E’ meglio non dire nulla anche per non dire nulla di fuori luogo, ci prendiamo 24 ore di riflessione. Questa vittoria in trasferta avrebbe aumentato in maniera esponenziale le possibilità di salvezza: ripeto, non si può prendere un gol in contropiede sul 2-0".