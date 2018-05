Pro Vercelli, Secondo: "Gara imbarazzante, chiedo scusa ai tifosi"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Dopo il ko patito contro lo Spezia, il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo si è voluto scusare con i tifosi. Ecco quanto riportato da Magicapro.it: “In una partita del genere non si possono prendere due gol nei primi venti minuti, al di là di un rigore forse generoso. Quando si perde 5-1 vuol dire che l’approccio è stato vergognoso e imbarazzante per tutti e 95 i minuti, forse anche nel riscaldamento che c’è stato prima. Francamente una cosa di questo genere a questi livelli non me la aspettavo, d’ogni modo la matematica non ci condanna e credo ci sia il dovere da parte dello staff tecnico e della squadra di non perdere la faccia nelle ultime due partite. Facendo sei punti chissà che non avvengano dei miracoli, è difficile e lo sappiamo, ma, visto che spesso ci riempiamo la bocca con discorsi relativi alla professionalità, credo che sia arrivato il momento di tirarla fuori: oggi non è venuto fuori granchè da questo punto di vista. Vedremo in casa con la Ternana. Mi sono scusato con i tifosi che sono venuti a La Spezia e mi scuso con quelli che ci hanno visti da casa in televisione, perchè abbiamo fatto una prestazione vergognosa in campo e in panchina.