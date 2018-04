Pro Vercelli, Secondo: "Sconfitta immeritata. C'erano due rigori per noi"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo ha parlato dopo la sconfitta sul campo del Perugia rammaricandosi per il risultato finale: “C'è poco da rimproverare ai ragazzi perché sono usciti stanchi e hanno dato tutto in una gara che meritavamo di vincere e che invece ci ha visto uscire sconfitti per 2-0. Oggi c'erano inoltre due rigori a nostro favore, come già contro l'Avellino, ma l'arbitro ha pensato diversamente con una gestione di gare originale anche per quanto riguarda la gestione dei cartellini. Ora la testa però deve essere rivolta al derby e alle prossime nove gare perché vogliamo giocarcela fino alla fine consapevoli che nulla è impossibile nonostante la soluzione non esaltante. - continua Secondo come riporta Magicapro.it - A fine stagione potremo chiederci se questo è il modo di affrontare la Serie B, ma ora non è il momento perché dobbiamo concentrarci sul finale di stagione e a raggiungere i play out, visto che la salvezza diretta è difficile. Ora speriamo in qualche episodio fortunato e che ci venga fischiato quello che ci spetta: ripeto, oggi ne ho visti due netti. Attaccarsi agli arbitri non mi piace, ma sono situazioni oggettive”.