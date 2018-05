Pro Vercelli, Secondo ufficializza: “Grassadonia via. Grieco in panchina”

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

In una lunghissima conferenza stampa il presidente della Pro Vercelli Massimo Secondo ha ufficializzato l'esonero di Gianluca Grassadonia e la promozione di Vito Grieco dalla Primavera alla prima squadra: “Credo fosse necessario fare chiarezza con i nostri tifosi e la città. Queste di solito si fanno quando la matematica dà i risultati definitivi, non è ancora così e quindi abbiamo il dovere di lottare e crederci fino in fondo per tenere viva quella probabilità su un milione. Se no lotteremo per non arrivare ultimi. - spiega Secondo come riporta Magicapro.it - Dopo la partita con lo Spezia, la squadra sarà affidata a Vito Grieco, ho chiesto a lui di farsi carico per due partite difficili. Lo ringrazio pubblicamente per la disponibilità che non era scontata. Non gli posso chiedere nulla dal punto di vista dei risultati, gli chiedo due partite dignitose per onorare la maglia e la storia della Pro Vercelli. Abbiamo preso tutti d’accordo Grassadonia, facendo una valutazione seria ed attenta, pensavamo potesse darci un gioco che poi a tratti abbiamo visto. Speravamo potesse darci anche furore agonistico e cattiveria che sono determinanti in questo campionato e che hanno contraddistinto la mia gestione. Dopo aver fatto 18 punti in 19 partite abbiamo deciso di cambiare, proprio dopo lo Spezia”.