Pro Vercelli, Varini: "A Raicevic manca la cattiveria. Può dare di più"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Il direttore sportivo della Pro Vercelli Massimo Varini ha parlato ai microfoni di Tuttobari.it della sfida contro i pugliesi in programma nel prossimo turno: “Veniamo da sei risultati utili di fila, abbiamo trovato un'identità e dobbiamo proseguire su questa strada. Partiamo da favoriti, ma le gare vanno giocate. Il Bari è diverso rispetto al passato, ha un altro spirito e questo è un elemento fondamentale per raggiungere obiettivi ambiziosi. - continua Varini parlando di Raicevic, ex della gara – Si tratta di un calciatore strano, ha qualità e potenzialità enormi, ma gli manca la fame e la cattiveria per esplodere definitivamente. Potrebbe dare di più”.